Трамп может снова вернуться в соцсети. Все зависит от "верховного суда" Facebook

Дональд Трамп лишился своих аккаунтов в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat уже больше месяца назад и с тех пор не может обращаться к сторонникам напрямую. Однако у экс-президента все еще есть шанс вернуть контроль над страницами в Facebook и Instagram. Несмотря на то что руководство компании считает обоснованной блокировку аккаунтов Трампа, финальное слово должен сказать независимый экспертный совет Facebook. Блокировка соцсетей бывшего американского лидера Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне вызвала неоднозначную реакцию даже среди тех, кого сложно заподозрить в симпатиях к республиканцу. Инцидент стал наглядным примером того, как IT-гиганты оказались способны конкурировать с целыми правительствами.

Возможно, именно поэтому блокировку аккаунтов экс-президента в первую очередь критиковали именно его коллеги — другие мировые лидеры. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сравнил соцсети с "испанской инквизицией", а канцлер Германии Ангела Меркель выразила сдержанное беспокойство по поводу способности частных компаний контролировать высказывания политических лидеров. Ситуацию комментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "уроком для всего мира", заявив о "гегемонии крупных информационных компаний". При этом заморозка аккаунтов Трампа стала вызовом не только для политиков, но и для самих социальных сетей, которые также оказались перед непростым выбором. Как признавался глава Twitter Джек Дорси, блокировка экс-президента стала "провалом компании", что создало "опасный прецедент". В то же время Дорси уверен, что у руководства Twitter не оставалось другого выбора, так как речь шла об общественной безопасности. Глава Facebook Марк Цукерберг также объяснил блокировку страниц Трампа стремлением не допустить насилия. По его словам, речь шла о "больших рисках" того, каким образом президент мог использовать сервисы компании в дальнейшем. И если Twitter запретил Трампу пользоваться ресурсом пожизненно, в Facebook вопрос передали так называемому верховному суду компании, который создали специально для рассмотрения спорных и неоднозначных дел. В состав комиссии надзорного совета (Oversight Board) входят профессора, бывшие политики и ученые из разных стран. Несмотря на то что за работу органа платит Facebook, эксперты не подчиняются Марку Цукербергу или другим менеджерам, а также имеют решающее слово в вопросах модерации. Дело Трампа в Facebook Еще 21 января пять членов надзорного совета приступили к изучению обоснованности блокировки Трампа. В течение 90 дней эксперты должны дать окончательный ответ по поводу того, стоит ли возвращать бывшему президенту доступ к его аккаунтам. В руководстве Facebook выразили надежду, что комиссия поддержит их решение.

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"Мы считаем, что наше решение [о блокировке аккаунтов экс-президента в социальных сетях Facebook и Instagram] было верным, — указывается в заявлении Facebook. — Учитывая значение этого решения, мы считаем необходимым, чтобы комиссия оценила его и пришла к собственному независимому заключению относительно того, необходимо ли сохранять блокировку". При этом, как стало известно в конце января, ранее совет уже отменил четыре решения соцсети из пяти по другим спорным случаям. Вердикт комиссии по делу Трампа сводится к двум основным вопросам: могли ли посты экс-президента частично или полностью стать причиной насилия возле Капитолия 6 января? А также было ли очевидно, что президент продолжит размещать подобные сообщения, тем самым поощряя насилие и подрывая демократические институты США? Если на любой из этих вопросов комиссия ответит утвердительно, то блокировку аккаунтов Трампа можно считать обоснованной. Facebook не раскрывает имена судей, которые будут выносить окончательный вердикт, а значит, общественность не узнает, кто из них и как проголосует по этому делу. Согласно опросу USA Today и Harris Poll, блокировку Трампа поддерживают большинство американцев. 61% пользователей заявили, что одобряют решение Twitter закрыть аккаунт экс-президента из-за риска того, что он будет использовать платформу для дальнейшего подстрекательства. 39% опрошенных высказались против. В свою очередь республиканцы в Судебном комитете Палаты представителей направили письмо в наблюдательный совет Facebook, где обвинили соцсеть в антиконсервативной предвзятости. Выдержки из этого письма приводит портал Axios. Этическая дилемма В контексте дела Трампа членам надзорного совета приходится рассматривать сразу несколько вопросов, которые так или иначе определят дальнейшую работу соцсети.

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В первую очередь это вопрос о том, насколько возможно и уместно делать для политических лидеров некоторые исключения из правил. Должны ли они нести больше ответственности из-за своего статуса, или их посты представляют общественную ценность независимо от содержания. Так, с 2016 года в Facebook действует особое правило для сообщений с новостной ценностью. Речь идет о постах, которые могут нарушать правила площадки, но все равно не попадают в бан, так как их новостная составляющая перевешивает риск от негативных последствий. Экспертам предстоит оценить, насколько случай Трампа сочетается с этим правилом. Важным остается вопрос, нужно ли рассматривать посты политиков только в рамках их активности на Facebook или все же стоит учитывать общий контекст событий, происходящих в стране и в мире. Правила Facebook запрещают разжигание ненависти, призывы к насилию, подстрекательство, запугивания и угрозы, которые могут ограничить свободу высказывания. При этом ориентирами для экспертов могут быть еще и международные нормы, а в частности Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН. Этот документ побуждает бизнес оценивать свое воздействие на ситуацию с правами человека, а также отстаивать их защиту. Вопреки тому, что международное сообщество признает свободу слова и самовыражения неотъемлемой ценностью, споры о том, где находятся границы этой свободы, в последнее время стали настоящей этической дилеммой для соцсетей. Трамп пытается вернуться Даже если Дональду Трампу не удастся вернуть себе доступ хотя бы к Facebook — вряд ли он пропадет из общественного поля зрения. По словам старшего советника Трампа Джейсона Миллера, есть "очень хороший шанс" на то, что Дональд Трамп создаст собственную соцсеть, так как он уже проводит по этому поводу различные встречи.

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