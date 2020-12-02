"Спастись от цензуры". Как республиканцы в США ищут новую свободу слова

Сторонники Трампа переходят в соцсеть Parler, так как недовольны правилами в Facebook и Twitter

Число скачиваний приложения Parler резко увеличилось в начале ноября, после того как крупнейшие американские СМИ начали предсказывать победу Джо Байдена на президентских выборах. Пока Дональд Трамп писал в Twitter о массовых фальсификациях демократов на выборах, руководство соцсети отмечало его сообщения и ретвиты как "потенциально вводящие в заблуждение". За три недели после проведения голосования президент получил более 200 таких пометок. По подсчетам Variety, это примерно 30% от всех его постов. Аналогичные предупреждения появились и на его странице в Facebook.

Война между Трампом и соцсетями началась еще до выборов, в частности из-за почтового голосования. Президент писал в своем микроблоге, что этот метод приведет к фальсификациям, а Twitter добавлял комментарий, в котором ставил эти заявления под сомнение. Из-за этих пометок президент грозился отменить так называемый Раздел 230 — закон, который не признает интернет-площадки издателями, а значит, не требует от них отвечать за модерацию постов пользователей. Трамп же хочет отменить этот закон, чтобы иметь возможность наказывать соцсети за то, как они обращаются с контентом. По мнению американского лидера, это защитит пользователей от "левой цензуры", которой, как он считает, занимаются все крупные интернет-компании страны от Facebook и до Google. Правый подход В "левую интернет-цензуру" верит и основной электорат действующего президента. Согласно опросам исследовательского центра Pew, девять из десяти опрошенных республиканцев и сторонников правых взглядов считают цензуру в соцсетях проблемой. Именно эта категория людей и стала основной аудиторией Parler — площадки, которая позиционирует себя как рупор свободы слова. Только за один день 9 ноября Parler скачали около 880 тыс. американцев. В период с 3 по 9 ноября эта цифра превышала 2 млн. По данным сервиса Sensor Tower, всего за ноябрь приложение скачали 3 млн раз. В настоящее время соцсеть занимает четвертое место в категории новостных приложений в App Store. На площадку перешли пользователи самого разного статуса, от простых активистов и блогеров до сенатора от Техаса Теда Круза и Иванки Трамп. Аккаунт в Parler также есть у адвоката Трампа Роберта Джулиани, губернатора Небраски Питера Рикеттса и других американских политиков и журналистов. "Передайте всем, кого вы знаете, чтобы переходили на Parler", — написала правая американская активистка Лаура Лумер с более чем 687 тыс. подписчиков на Parler. По ее словам, Twitter "помог Демократической партии украсть выборы, и теперь все, что говорит Трамп, заглушается". Сама Лумер заблокирована и на Facebook, и в Twitter "за разжигание ненависти". Альтернативная соцсеть Приложение Parler создали в 2018 году выпускники Денверского университета Джон Матце-младший и Джаред Томсон. Оба изучали информатику. Работу над запуском собственной соцсети они начали, как говорится на сайте приложения, из-за "непрозрачности крупных IT-компаний, идеологического подавления и нарушения конфиденциальности".

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Как сообщала газета The Wall Street Journal, Parler получает финансирование от инвестора хедж-фонда Роберта Мерсера и его дочери Ребекки. Ранее семья поддерживала и другие консервативные организации, в том числе скандальную Cambridge Analytica. "Джон и я запустили Parler, чтобы обеспечить нейтральную платформу для свободы слова, которую заложили ее отцы-основатели, а также создать соцсеть, которая защитит конфиденциальность данных", — написала Ребекка Мерсер в сообщении на Parler. Еще один заметный спонсор платформы — Дэн Бонгино, бывший агент секретной службы, внештатный обозреватель Fox News и ведущий подкастов. Несмотря на свой успех на основных платформах — у Бонгино в Facebook и Twitter 4 млн и 3 млн подписчиков соответственно, — он регулярно призывает своих поклонников зафолловить его на Parler. Само название Parler произносится как французское "парле" — "говорить", но в США его все чаще произносят на манер английского parlor, что переводится как "кабинет", "гостиная". По данным LinkedIn, компания базируется в Хендерсоне, штат Невада, и в ней работает от 11 до 50 сотрудников. Пока приложение недоступно для пользователей из России, хотя изначально предлагает зарегистрироваться людям со всего мира. Судя по различным обзорам в СМИ, Parler напоминает что-то среднее между Facebook и Twitter. Пользователи могут подписываться на аккаунты друг друга и читать посты, которые хронологически отображаются в ленте. В каждом посте можно писать сообщение длиной до 1 тыс. знаков, а также добавлять в него гифки и фотографии. "Мы не модерируем вашу ленту, мы не считаем, что уполномочены делать это", — говорится в правилах компании. Своя атмосфера Как заявлял Матце еще в июне, несмотря на то, что Parler больше популярен среди консервативной публики, на площадке есть и "левый лагерь", в том числе сторонники Black Lives Matter, которые устраивают дискуссии со своими оппонентами. По признанию Матце, он не хочет, чтобы Parler становилась площадкой только для людей с одинаковой точкой зрения, признавшись, что сам не питает симпатий ни к демократам, ни к республиканцам.

При этом, как пишут различные СМИ, при регистрации на Parler новым пользователям рекомендуют подписаться именно на страницы консервативных аккаунтов. Пока их перевес на платформе очевиден. "Исследуйте платформу, и вы увидите, что контент варьируется от стандартных республиканских тезисов до теорий заговора и ненависти", — пишет Recode — проект издания Vox. "Отрицание холокоста, нацизм, QAnon и другие виды оскорбительного контента", — отмечается в публикации. На Parler уходят многие из тех, кто получил бан на Facebook или Twitter, как, например, популярный в США ультраправый блогер и сторонник теорий заговора Алекс Джонс. Свои аккаунты в соцсети завели и многие консервативные издания, такие как Breitbart News, The Epoch Times и The Daily Caller. Правила свободы У Parler меньше правил, чем у Facebook и Twitter, к тому же соцсеть не делает пометки о недостоверной информации, которые так раздражают президента Трампа. Нет и запрета на так называемый hate speech — пропаганду ненависти, за которую часто банят другие соцсети.

При этом на платформе нельзя оправдывать и поддерживать терроризм, спамить, угрожать жизни и здоровью, пропагандировать суицид и селфхарм, заниматься шантажом и пропагандой насилия над животными. В пользовательском соглашении компании также говорится, что сайт может удалить любой материал или заблокировать доступ пользователя "в любое время и по любой причине или без причины". У сайта нет своих модераторов, поэтому удалением и выявлением запрещенных постов занимаются волонтеры из специального жюри, которые голосуют за то, что стоит удалить, а что оставить. Тем не менее часть контента, запрещенного на Parler, разрешена в Twitter. Например, в альтернативной соцсети не допускается порнография, но Twitter позволяет пользователям обмениваться "добровольно созданным контентом для взрослых", который получает специальную отметку. Facebook в свою очередь также запрещает публиковать изображения, связанные с сексуальной жизнью людей. Вопреки обещаниям Parler защищать персональные данные своей аудитории, в правилах соцсети говорится, что она может использовать их для рекламы и маркетинга. Борьба за подписчиков Несмотря на то что на фоне ноябрьских выборов о Parler активно заговорили в СМИ и в интернете, пока эту платформу тяжело назвать серьезным конкурентом для Facebook или Twitter.

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