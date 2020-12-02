"Спастись от цензуры". Как республиканцы в США ищут новую свободу слова

Число скачиваний приложения Parler резко увеличилось в начале ноября, после того как крупнейшие американские СМИ начали предсказывать победу Джо Байдена на президентских выборах.
Пока Дональд Трамп писал в Twitter о массовых фальсификациях демократов на выборах, руководство соцсети отмечало его сообщения и ретвиты как "потенциально вводящие в заблуждение". За три недели после проведения голосования президент получил более 200 таких пометок. По подсчетам Variety, это примерно 30% от всех его постов. Аналогичные предупреждения появились и на его странице в Facebook.
Война между Трампом и соцсетями началась еще до выборов, в частности из-за почтового голосования. Президент писал в своем микроблоге, что этот метод приведет к фальсификациям, а Twitter добавлял комментарий, в котором ставил эти заявления под сомнение.
Из-за этих пометок президент грозился отменить так называемый Раздел 230 — закон, который не признает интернет-площадки издателями, а значит, не требует от них отвечать за модерацию постов пользователей. Трамп же хочет отменить этот закон, чтобы иметь возможность наказывать соцсети за то, как они обращаются с контентом. По мнению американского лидера, это защитит пользователей от "левой цензуры", которой, как он считает, занимаются все крупные интернет-компании страны от Facebook и до Google.
Правый подход
В "левую интернет-цензуру" верит и основной электорат действующего президента. Согласно опросам исследовательского центра Pew, девять из десяти опрошенных республиканцев и сторонников правых взглядов считают цензуру в соцсетях проблемой. Именно эта категория людей и стала основной аудиторией Parler — площадки, которая позиционирует себя как рупор свободы слова.
Только за один день 9 ноября Parler скачали около 880 тыс. американцев. В период с 3 по 9 ноября эта цифра превышала 2 млн. По данным сервиса Sensor Tower, всего за ноябрь приложение скачали 3 млн раз. В настоящее время соцсеть занимает четвертое место в категории новостных приложений в App Store.
На площадку перешли пользователи самого разного статуса, от простых активистов и блогеров до сенатора от Техаса Теда Круза и Иванки Трамп. Аккаунт в Parler также есть у адвоката Трампа Роберта Джулиани, губернатора Небраски Питера Рикеттса и других американских политиков и журналистов.
"Передайте всем, кого вы знаете, чтобы переходили на Parler", — написала правая американская активистка Лаура Лумер с более чем 687 тыс. подписчиков на Parler. По ее словам, Twitter "помог Демократической партии украсть выборы, и теперь все, что говорит Трамп, заглушается". Сама Лумер заблокирована и на Facebook, и в Twitter "за разжигание ненависти".
Альтернативная соцсеть
Приложение Parler создали в 2018 году выпускники Денверского университета Джон Матце-младший и Джаред Томсон. Оба изучали информатику. Работу над запуском собственной соцсети они начали, как говорится на сайте приложения, из-за "непрозрачности крупных IT-компаний, идеологического подавления и нарушения конфиденциальности".
Как сообщала газета The Wall Street Journal, Parler получает финансирование от инвестора хедж-фонда Роберта Мерсера и его дочери Ребекки. Ранее семья поддерживала и другие консервативные организации, в том числе скандальную Cambridge Analytica.
"Джон и я запустили Parler, чтобы обеспечить нейтральную платформу для свободы слова, которую заложили ее отцы-основатели, а также создать соцсеть, которая защитит конфиденциальность данных", — написала Ребекка Мерсер в сообщении на Parler.
Еще один заметный спонсор платформы — Дэн Бонгино, бывший агент секретной службы, внештатный обозреватель Fox News и ведущий подкастов. Несмотря на свой успех на основных платформах — у Бонгино в Facebook и Twitter 4 млн и 3 млн подписчиков соответственно, — он регулярно призывает своих поклонников зафолловить его на Parler.
Само название Parler произносится как французское "парле" — "говорить", но в США его все чаще произносят на манер английского parlor, что переводится как "кабинет", "гостиная". По данным LinkedIn, компания базируется в Хендерсоне, штат Невада, и в ней работает от 11 до 50 сотрудников. Пока приложение недоступно для пользователей из России, хотя изначально предлагает зарегистрироваться людям со всего мира.
Судя по различным обзорам в СМИ, Parler напоминает что-то среднее между Facebook и Twitter. Пользователи могут подписываться на аккаунты друг друга и читать посты, которые хронологически отображаются в ленте. В каждом посте можно писать сообщение длиной до 1 тыс. знаков, а также добавлять в него гифки и фотографии.
"Мы не модерируем вашу ленту, мы не считаем, что уполномочены делать это", — говорится в правилах компании.
Своя атмосфера
Как заявлял Матце еще в июне, несмотря на то, что Parler больше популярен среди консервативной публики, на площадке есть и "левый лагерь", в том числе сторонники Black Lives Matter, которые устраивают дискуссии со своими оппонентами. По признанию Матце, он не хочет, чтобы Parler становилась площадкой только для людей с одинаковой точкой зрения, признавшись, что сам не питает симпатий ни к демократам, ни к республиканцам.
При этом, как пишут различные СМИ, при регистрации на Parler новым пользователям рекомендуют подписаться именно на страницы консервативных аккаунтов. Пока их перевес на платформе очевиден.
"Исследуйте платформу, и вы увидите, что контент варьируется от стандартных республиканских тезисов до теорий заговора и ненависти", — пишет Recode — проект издания Vox. "Отрицание холокоста, нацизм, QAnon и другие виды оскорбительного контента", — отмечается в публикации.
На Parler уходят многие из тех, кто получил бан на Facebook или Twitter, как, например, популярный в США ультраправый блогер и сторонник теорий заговора Алекс Джонс. Свои аккаунты в соцсети завели и многие консервативные издания, такие как Breitbart News, The Epoch Times и The Daily Caller.
Правила свободы
У Parler меньше правил, чем у Facebook и Twitter, к тому же соцсеть не делает пометки о недостоверной информации, которые так раздражают президента Трампа. Нет и запрета на так называемый hate speech — пропаганду ненависти, за которую часто банят другие соцсети.
При этом на платформе нельзя оправдывать и поддерживать терроризм, спамить, угрожать жизни и здоровью, пропагандировать суицид и селфхарм, заниматься шантажом и пропагандой насилия над животными. В пользовательском соглашении компании также говорится, что сайт может удалить любой материал или заблокировать доступ пользователя "в любое время и по любой причине или без причины". У сайта нет своих модераторов, поэтому удалением и выявлением запрещенных постов занимаются волонтеры из специального жюри, которые голосуют за то, что стоит удалить, а что оставить.
Тем не менее часть контента, запрещенного на Parler, разрешена в Twitter. Например, в альтернативной соцсети не допускается порнография, но Twitter позволяет пользователям обмениваться "добровольно созданным контентом для взрослых", который получает специальную отметку. Facebook в свою очередь также запрещает публиковать изображения, связанные с сексуальной жизнью людей.
Вопреки обещаниям Parler защищать персональные данные своей аудитории, в правилах соцсети говорится, что она может использовать их для рекламы и маркетинга.
Борьба за подписчиков
Несмотря на то что на фоне ноябрьских выборов о Parler активно заговорили в СМИ и в интернете, пока эту платформу тяжело назвать серьезным конкурентом для Facebook или Twitter.
По оценкам The Washington Post, по состоянию на конец ноября число пользователей Parler насчитывает более 10 млн человек. Тот же Facebook ежемесячно насчитывает более 2,7 млрд активных пользователей, а Twitter — 187 млн пользователей вообще.
Скорее всего именно поэтому Дональд Трамп не торопится удалять свой аккаунт в Twitter, где на его страницу подписано 89 млн человек. В Facebook у президента 34 млн подписчиков. Каждая из этих цифр больше, чем число пользователей Parler вообще. Поэтому, несмотря на "левую цензуру" и пометки, Трамп все равно имеет возможность общаться напрямую с гораздо большей аудиторией.
"В этом ничего удивительного. Консерваторы с аккаунтами на Parler, а также на мейнстримовых платформах, похоже, пытаются заполучить лучшее из обоих миров. Это служит напоминанием о том, что, несмотря на рекламу Parler, компания не столько создает альтернативу Facebook и Twitter, сколько становится еще одним узлом в беспорядочной экосистеме социальных сетей", — отмечает Recode.
При этом исход консерваторов в Parler имеет все шансы на продолжение. Демократы также недовольны мейнстримовыми соцсетями, которые, по их мнению, недостаточно жестко противостоят разжиганию ненависти и распространению теорий заговоров. Это означает, что в ближайшее время правила модерации в Facebook и Twitter могут ужесточить еще сильнее, что вынудит больше пользователей искать другие каналы для самовыражения.
Дмитрий Беляев