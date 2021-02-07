Советник Трампа заявил, что экс-президент США счастлив вне социальных сетей

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствует себя более счастливым вне социальных сетей. Об этом сообщил в опубликованном в субботу интервью британской газете The Sunday Times старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер.

"Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым", - сказал Миллер, говоря про Трампа, полномочия которого истекли 20 января. "Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети", - добавил Миллер, признавшись, что впервые за многие годы видит Трампа "на самом деле расслабленным".

По словам советника бывшего главы Белого дома, жена бывшего президента Меланья Трамп очень рада этой ситуации. "Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время", - приводит издание слова Миллера.

После беспорядков в Вашингтоне в начале января компания Facebook приняла решение лишить действовавшего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа возможности писать в его аккаунтах в Facebook и Instagram до истечения его полномочий 20 января. Глава Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту президента, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" своему оппоненту на выборах. Однако позже аккаунты главы американского государства вновь стали доступны для просмотра.

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, из-за беспорядков в Вашингтоне на постоянной основе заблокировала аккаунт президента, сославшись на нарушения Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.

По подсчетам The Sunday Times, с момента начала избирательной кампании в 2015 году Трамп опубликовал более 34 тыс. твитов.