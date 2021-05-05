Меркель назвала продление СНВ-3 между Россией и США "важным сигналом"

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Пролонгация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США является важным сигналом, который должен способствовать новым шагам в деле разоружения. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

"Продление СНВ-3 стало важным сигналом, и мы надеемся, что это предоставит пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями", - сказала Меркель.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля текущего года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.