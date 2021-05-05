{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Соглашение о продлении ДСНВ

Меркель назвала продление СНВ-3 между Россией и США "важным сигналом"

Он должен способствовать новым шагам в деле разоружения, отметила канцлер Германии

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Пролонгация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США является важным сигналом, который должен способствовать новым шагам в деле разоружения. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

На эту тему
Высказывания российских и американских политиков о ДСНВ
Высказывания российских и американских политиков о ДСНВ

"Продление СНВ-3 стало важным сигналом, и мы надеемся, что это предоставит пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями", - сказала Меркель.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля текущего года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссияСоглашение о продлении ДСНВ
Кризис на Украине
ДНР впервые за полтора года получила от Киева список разыскиваемых Украиной граждан
В него вошли 85 человек, сообщила представитель Донецкой народной республики Дарья Морозова
Читать полностью