Высказывания российских и американских политиков о ДСНВ

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2021 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ; СНВ-3). Ранее в тот же день Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний политических деятелей России и США об этом документе.

Высказывания российских политиков

Президент России Владимир Путин: "Если этот договор прекратит свое существование, то в мире не останется инструментов для сдерживания гонки вооружений. И это плохо, это будет уже другая ситуация в мире, она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас" (в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia 13 октября 2019 года).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: "Сегодня, когда отношения между нашими странами переживают не самые легкие времена, стоит вернуться к событию десятилетней давности. Без преувеличения можно сказать, что подписанный документ стал реальным достижением российско-американских отношений и во многом облегчил общую ситуацию в мире"; "По сути, мы привели свои ядерные арсеналы к состоянию начала 1960-х годов — состоянию еще до начала масштабной гонки вооружений между СССР и США. У нас хватило для этого и доброй воли, и взаимного уважения, и честного учета позиций друг друга. А главное — понимания того, что без СНВ-3 мы не сможем выстроить нормальную дорогу в XXI век" (в экспертной колонке ТАСС 8 апреля 2020 года).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "ДСНВ является последним международно-правовым инструментом, взаимно ограничивающим ракетно-ядерный потенциал двух крупнейших ядерных держав. Он придает деятельности в этой сфере предсказуемый и проверяемый характер" (17 января 2020 года на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году).

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: "Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями" (в интервью ТАСС 11 мая 2020 года)

Посол РФ в США Анатолий Антонов: "Без сохранения договора в 2021 году начнется период непредсказуемости. С ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи существенно сократится взаимное понимание наших стран в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга. Риск случайного или непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт" (на заседании Американо-российского делового совета 15 октября 2020 года).

Высказывания американских политиков

Госсекретарь США Майкл Помпео (в администрации Дональда Трампа; 2018-2021): "Это договор, который был заключен много лет назад, когда был другой баланс сил между великими державами, другие типы вооружений, угрозы были иные по сравнению с сегодняшним днем" (на пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым в Вашингтоне 10 декабря 2019 года).

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (в администрации Дональда Трампа; 2018-2019): "У СНВ-3, ратифицированного в 2010 году, с самого начала были недостатки"; "Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" (на Национальной консервативной студенческой конференции 31 июля 2019 года).

Заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США Томас Буссьер (с 2020 года): "Что касается того, нужно ли нам и хотим ли мы с военной точки зрения США продления ДСНВ, то нам это безразлично. Мы можем выполнять свои военные задачи как при наличии ДСНВ, так и при его отсутствии. Однако мы считаем, что он дает повышение уровня международной безопасности" (на брифинге 18 августа 2020 года).

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл: "Договор доказал за 10 лет, прошедших с момента подписания, что является чрезвычайно эффективным, что его важность возрастает. Новый ДСНВ обеспечил стратегическую стабильность между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами в то самое время, когда отношения между ними в остальном становились все более сложными и враждебными" (8 апреля 2020 года в интервью ТАСС).

Госсекретарь Энтони Блинкен (в администрации Джозефа Байдена с 26 января 2021 года): "Исходя из того, что я видел, исходя из сказанного администрацией Трампа относительно нового ДСНВ, Россия выполняет свои обязательства. И Новый ДСНВ - это не какой-то подарок, который мы передаем россиянам. Он откровенно отвечает нашим интересам, так как предоставляет нам предсказуемый потолок применительно к ядру российского ядерного арсенала, а также обеспечивает нам огромный доступ к данным, разрешает проведение инспекций, чего бы у нас в противном случае не было" (в качестве кандидата на пост на слушаниях в Сенате 19 января 2021 года)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (в администрации Бжозефа Байдена с января 2021 года): "Президент США давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США. Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными. Договор - это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами" (на брифинге 21 января 2021 года).