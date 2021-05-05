G7 призвала Украину обеспечить прогресс в реформах и борьбе с коррупцией

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Группа семи (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) призвала украинское руководство обеспечить "дальнейший прогресс" в проведении реформ, укреплении демократии и в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в заявлении, принятом в среду по итогам первой за два года очной встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки".

О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7

"Мы поддерживаем усилия по укреплению украинской демократии и институтов, призываем Украину обеспечить дальнейший прогресс в плане реформ, например по верховенству права, судебной реформе, корпоративному управлению, а также в сфере борьбы с коррупцией, укрепления демократии и продвижения экономического роста, выполнять свои обязательства перед международными донорами, партнерами и своими гражданами", - отмечается в тексте.

Главы ведомств выразили полное доверие группе послов стран "семерки" на Украине и подчеркнули их роль в мониторинге и поддержке реализации реформ.