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О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7
О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7
О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7
О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7
О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7

О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7

© EPA-EFE/HOLLIE ADAMS/POOL
Пленарное заседание министров иностранных дел Группы семи прошло в очном формате первые за два года

Министры иностранных дел Группы семи (G7) провели в Лондоне первое за два года пленарное заседание в очном формате. Участие во встречах приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По итогам заседания было опубликовано коммюнике, в котором отражены позиции и призывы глав МИД государств объединения. В частности, они:

  • заявили о приверженности выполнению санкций против России по Украине, при этом отметив, что выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой
  • призвали Москву к прозрачности в военной деятельности и подтвердили поддержку независимости и территориальной целостности Украины "в международно признанных границах, включая территориальные воды"
  • выступили за продолжение во взаимодействии с Россией в урегулировании региональных кризисов и решении глобальных вопросов
  • призвали власти Белоруссии освободить "несправедливо заключенных" и провести новые президентские выборы под международным наблюдением
  • высказались за политическое урегулирование ситуации в Афганистане и возложили ответственность за убийства мирных жителей в республике на запрещенное в России радикальное движение "Талибан"
  • заявили о нарушениях прав человека в Китае, призвав Пекин "ответственно вести себя в киберпространстве" и "конструктивно участвовать в международном порядке основанном на правилах"
  • призвали КНДР "воздерживаться от провокационных действий и начать дипломатический процесс, имеющий явной целью денуклеаризацию"
  • выступили за сохранение иранской ядерной сделки, однако выразив обеспокоенность "последними действиями Ирана" в этой сфере
  • призвали Китай не красть интеллектуальную собственность в киберпространстве, а также помочь миру после пандемии
  • заявили о необходимости соблюдать соглашение о прекращении огня в Ливии всеми сторонами конфликта и немедленного вывода из страны иностранных боевиков
  • призвали к проведению свободных и справедливых выборов в Сирии с участием диаспоры и при надзоре ООН
  • договорились, что члены Группы семи будут совершенствовать созданный в 2018 году механизм быстрого реагирования на угрозы демократии и враждебную деятельность иностранных государств
  • объявили о готовности укреплять свою торгово-экономическую устойчивость перед лицом Китая
  • призвали украинские власти обеспечить "дальнейший прогресс" в проведении реформ, укреплении демократии и в борьбе с коррупцией
  • подтвердили намерение стран G7 ежегодно собирать $100 млрд на выполнение Парижского соглашения по климату и адаптацию к климатическим изменениям

Опубликованный документ послужит основой для декларации лидеров G7, встреча которых пройдет в июне в Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

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