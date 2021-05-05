О чем говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи глав МИД G7

Министры иностранных дел Группы семи (G7) провели в Лондоне первое за два года пленарное заседание в очном формате. Участие во встречах приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По итогам заседания было опубликовано коммюнике, в котором отражены позиции и призывы глав МИД государств объединения. В частности, они:

заявили о приверженности выполнению санкций против России по Украине, при этом отметив, что выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой

призвали Москву к прозрачности в военной деятельности и подтвердили поддержку независимости и территориальной целостности Украины "в международно признанных границах, включая территориальные воды"

выступили за продолжение во взаимодействии с Россией в урегулировании региональных кризисов и решении глобальных вопросов

призвали власти Белоруссии освободить "несправедливо заключенных" и провести новые президентские выборы под международным наблюдением

высказались за политическое урегулирование ситуации в Афганистане и возложили ответственность за убийства мирных жителей в республике на запрещенное в России радикальное движение "Талибан"

заявили о нарушениях прав человека в Китае, призвав Пекин "ответственно вести себя в киберпространстве" и "конструктивно участвовать в международном порядке основанном на правилах"

призвали КНДР "воздерживаться от провокационных действий и начать дипломатический процесс, имеющий явной целью денуклеаризацию"

выступили за сохранение иранской ядерной сделки, однако выразив обеспокоенность "последними действиями Ирана" в этой сфере

призвали Китай не красть интеллектуальную собственность в киберпространстве, а также помочь миру после пандемии

заявили о необходимости соблюдать соглашение о прекращении огня в Ливии всеми сторонами конфликта и немедленного вывода из страны иностранных боевиков

призвали к проведению свободных и справедливых выборов в Сирии с участием диаспоры и при надзоре ООН

договорились, что члены Группы семи будут совершенствовать созданный в 2018 году механизм быстрого реагирования на угрозы демократии и враждебную деятельность иностранных государств

объявили о готовности укреплять свою торгово-экономическую устойчивость перед лицом Китая

призвали украинские власти обеспечить "дальнейший прогресс" в проведении реформ, укреплении демократии и в борьбе с коррупцией

подтвердили намерение стран G7 ежегодно собирать $100 млрд на выполнение Парижского соглашения по климату и адаптацию к климатическим изменениям

Опубликованный документ послужит основой для декларации лидеров G7, встреча которых пройдет в июне в Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.