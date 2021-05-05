Главы МИД G7 выступают за справедливый доступ к вакцинам и лечению COVID-19

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) заявили о поддержке справедливого доступа к вакцинам от коронавируса и призвали к скоординированным общемировым усилиям по противостоянию пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду по итогам их первой за два года очной встречи.

О чем говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7

"Глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения такого масштаба требует скоординированных действий и глобальной солидарности", - указывается в документе.

"Мы поддерживаем укрепление систем здравоохранения, доступность и справедливость глобального доступа к вакцинам, терапевтическим препаратам и диагностике, и мы будем продолжать наращивать наши усилия по поддержке общедоступного и равноправного доступа для тех, кто в них нуждается", - отмечается в коммюнике.

Главы внешнеполитических ведомств "семерки" заявили, что приветствуют коллективные обязательства стран-членов в размере более $10,7 млрд на финансирование инициатив, направленных на борьбу с инфекцией. "Семерка" также обязуется оказывать финансовую поддержку международной инициативе COVAX по созданию и производству вакцин, которая является ключевым механизмом всемирного обмена вакцинами.

"Мы полны решимости добиться того, чтобы уроки, извлеченные из этой пандемии, использовались и применялись на практике", - подчеркивается в документе.