Страны G7 будут совершенствовать механизм реагирования на иностранные угрозы

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Члены Группы семи (G7) будут совершенствовать созданный ими в 2018 году механизм быстрого реагирования на угрозы демократии и враждебную деятельность иностранных государств. Об этом говорится в приложении к итоговому коммюнике, принятому в ходе первой за два года очной встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"С момента своего создания в 2018 году механизм быстрого реагирования G7 (Rapid Response Mechanism, RRM) стал важной площадкой для выявления различных, в том числе эволюционирующих, угроз демократии и поиска ответа на них. Обмениваясь оценками угроз в реальном времени, перенимая друг у друга наиболее успешные подходы и стремясь координировать действия, мы улучшили коллективное понимание картины угроз и способность наших стран противостоять им, повысили запас прочности наших обществ и теперь можем успешнее оказывать поддержку союзным демократическим странам, - говорится в тексте документа, распространенного британским правительством. - Мы берем на себя обязательства усиливать механизм быстрого реагирования, развивая достигнутые успехи".

Главы МИД условились каждый год публиковать итоговый отчет о работе механизма и актуальных угрозах, которым уделяется особое внимание. Планируется привлечение к работе RRM "международных партнеров, включая НАТО, а также расширение механизма", его аналитических возможностей и активизация обмена информацией между членами G7 в рамках RRM. Особое внимание планируется уделить глубокой проработке вопроса о том, какая деятельность в информационном пространстве может считаться законной.

В документе утверждается, что "злонамеренные иностранные субъекты продолжают попытки подрыва демократии, а некоторые государства стремятся продвигать свои геополитические цели и авторитарные системы правления". Страны G7 выражают стремление совместно "выявлять и сдерживать" подобную деятельность, защищая демократические институты.

Механизм быстрого реагирования G7 был создан на 44-м саммите Группы семи, состоявшемся в июне 2018 года в Канаде. RRM является форумом для оперативного обмена информацией между странами G7 об иностранных угрозах. Среди основных угроз демократии RRM выделят внешнее вмешательство в выборы, распространение дезинформации и попытки манипулировать общественным мнением, нарушение основных свобод и прав человека.