Главы МИД стран G7 призвали военных Мьянмы остановить насилие

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) призвали военных Мьянмы, пришедших к власти в результате государственного переворота, прекратить насилие в стране и отпустить задержанных, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Об этом говорится в документе, принятом в среду по итогам первой за два года очной встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"Мы самым решительным образом осуждаем военный переворот в Мьянме. Мы призываем военных немедленно прекратить чрезвычайное положение, восстановить подачу электроэнергии и освободить всех произвольно задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, правозащитников, журналистов, членов гражданского общества, ученых, учителей, медиков. Мы осуждаем насилие, совершенное военными, и жестокое подавление мирных акций протеста", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что страны "семерки" готовы принять необходимые меры в том случае, если военные не изменят избранный ими курс. "Мы обязуемся и далее принимать меры по предотвращению поставок всех видов вооружений, боеприпасов и военного оборудования в Мьянму", - говорится в коммюнике.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убито уже более 730 участников движения протеста.