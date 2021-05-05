Главы МИД стран G7 призвали КНДР к денуклеаризации

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали КНДР к денуклеаризации и возвращению в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в документе, принятом по итогам первой за два года очной встречи министров иностранных дел "семерки".

"Мы призываем КНДР воздерживаться от провокационных действий и начать дипломатический процесс, имеющий явной целью денуклеаризацию. Мы по-прежнему привержены полному, поддающемуся проверке и необратимому отказу Северной Кореи от всех незаконных программ по созданию оружия массового уничтожения.

"Мы также призываем КНДР как можно скорее вернуться в Договор о нераспространении ядерного оружия", - говорится в коммюнике. В нем также содержится призыв "семерки" к Пхеньяну снова присоединиться к системе гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Конвенции о запрещении химического оружия. "Мы настоятельно призываем КНДР соблюдать все международные обязательства", - отмечается в документе.

Ядерное разоружение

"Мы привержены цели - миру без ядерного оружия и без ущерба всеобщей безопасности. Мы призываем все государства противостоять угрозе использования болезней в качестве оружия и укрепить Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия", - заявили министры.

Кроме того, главы МИД "семерки" подчеркнули важную роль Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как "основы для достижения ядерного разоружения и мирного использования ядерных технологий".

Первая за два года встреча министров иностранных дел стран Группы семи завершилась в Лондоне под председательством Соединенного Королевства. В ней принимали участие представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Документ, принятый по итогам встречи, послужит основой для декларации лидеров Группы семи, которые соберутся с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.