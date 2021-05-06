Фирма - арендатор складов во Врбетице обвиняет главу полиции в раскрытии секретных данных

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Компания Imex Group, арендовавшая у чешской армии складской комплекс в деревне Врбетице на востоке Чехии, где в 2014 году произошли взрывы, в причастности к которым власти республики подозревают российские спецслужбы, обвинила президента полиции страны Яна Швейдара в раскрытии секретной информации о ходе расследования инцидента и потребовала привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщило в четверг сетевое издание ekonomickydenik.cz .

Состав уголовного преступления Швейдара, как утверждают в Imex Group, заключается, в частности, в том, что он 20 апреля ознакомил с подробностями расследования президента Чехии Милоша Земана, а тот 25 апреля частично раскрыл их в своем телеобращении к народу об инциденте во Врбетице. Следствие, согласно изданию, работает с версией, что на территорию складов боеприпасов агентов российских спецслужб мог провести один из владельцев Imex Group. Компания категорически отвергает это.

Швейнар подтвердил ранее в Twitter, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в утечке секретной информации.

Земан в телеобращении по инциденту во Врбетице сообщил, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами. Хозяин Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться игрой спецслужб.

Подробности СМИ об инциденте

Между тем Чешское радио сообщило, что на 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе боеприпасов, сотрудникам складов неожиданно был предоставлен внеочередной выходной день. Когда их не было на складской территории, туда без обычного сопровождения помощников прибыл совладелец Imex Group Петер Бернатик-младший, что было для него нетипичным. В феврале этого года бизнесмен на 48 часов был задержан полицией для дачи показаний в связи с этими обстоятельствами. У него дома и в офисе компании был проведен обыск.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.