Дипломатическая война. Земан и российско-чешские отношения в свете инцидента во Врбетице

Высылка 18 сотрудников посольства России из Праги повлекла за собой объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Возникшую ситуацию чешские СМИ и часть местных политиков характеризуют как "дипломатическую войну" с РФ.

Описание Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в Праге, 17 апреля 2021 года © EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и курирующий правоохранительные органы страны первый вице-премьер республики Ян Гамачек выразили сожаление, что этот шаг нанесет серьезный удар по российско-чешским отношениям, но республика, как было подчеркнуто, вынуждена пойти на него. Чешская сторона, ссылаясь на данные спецслужб, утверждает, что высылаемые ими россияне являются офицерами разведки. При этом Бабиш и Гамачек подчеркнули, что подробно изложили суть дела президенту Чехии Милошу Земану и он выразил им "абсолютную поддержку".

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Между тем Земан не спешил комментировать скандал, взяв длившуюся более одной недели паузу перед тем, как выступил с чрезвычайным телеобращением к народу по инциденту во Врбетице. Президентский нейтралитет Земан заявил, что доказательств присутствия неких "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не содержалось в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии. "Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается — подчеркиваю, — что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", — отметил Земан. Президент подчеркнул, что подозрение о возможной причастности двух иностранных агентов (Петрова и Боширова) к инциденту во Врбетице возникло только в последние недели. "Служба безопасности и информации никогда раньше в течение последних шести лет не упоминала инцидент [во] Врбетице", — отметил он.

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Тем не менее, как сказал Земан, нельзя не считаться с этими предположениями. "Из всего сказанного не следует, что подозрение в их участии [в произошедшем] не является несерьезным. Во-первых, мы должны ответить на вопрос, что они здесь вообще делали. Во-вторых, то, что контрразведка не доказала их причастность [к случившемуся], не означает, что они не проникли на территорию складов во Врбетице. Полиция расследует гипотезу, что их туда мог провести один из владельцев фирмы IMEX [которая арендовала склады для хранения боеприпасов]. Это подозрение необходимо исключить или подтвердить", — отметил Земан. Президент предположил, что раскручиваемый скандал с инцидентом во Врбетице может оказаться в итоге игрой спецслужб. В этом случае, по его словам, возможны серьезные последствия для Чехии. Земан, нередко посещавший с визитами Москву, с гордостью заявлял журналистам, что у него установлены дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. По инициативе обоих глав государств был, в частности, создан Российско-чешский дискуссионный форум, первое заседание которого состоялось в Праге в июне 2018 года. Форум, по их замыслу, должен был стать эффективной площадкой для открытого обсуждения вопросов сотрудничества между нашими странами и актуальных внешнеполитических тем.

Описание Президент Чехии Милош Земан © Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Между тем чешский лидер всегда подчеркивает, что в отношениях с Россией, как и с другими странами, он прежде всего реализует интересы свой республики. Земан при этом особо выделяет значение межгосударственных экономических контактов. "Экономическая дипломатия — то, что я стараюсь осуществлять максимально. В ходе моих зарубежных визитов меня сопровождают делегации чешских предпринимателей, руководителей компаний и предприятий. Я стараюсь им помочь установить контакты с иностранными партнерами. На этой базе затем хорошо строить отношения между государствами", — отмечал Земан. Кроме того, хозяин Пражского Града — официальной резиденции президента — на пике эпидемии коронавируса в Чехии, который пришелся на январь — март текущего года, выступал за применение в республике российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, ссылаясь на успешный опыт Венгрии, не посчитавшей необходимым дожидаться регистрации препарата в Евросоюзе. Правда, позиция президента по этому вопросу претерпела изменения после появления информации об инциденте во Врбетице. "Буду за использование в республике ["Спутника V"], если здесь [в Чехии] будет недостаток [поступающих при посредничестве Еврокомиссии препаратов]. Иначе — нет", — подчеркнул Земан в своем телеобращении. ​ Реакция на слова Земана Высказывания главы государства вызвали всплеск негативных эмоций со стороны политических противников Земана. Сенат Чехии, где они в отличие от Палаты депутатов составляют большинство, рассмотрит возможность обвинения президента в измене родине. Сенаторы утверждают, что он рассекретил сведения по расследованию инцидента во Врбетице, которые не подлежали огласке.

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"Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением [в совершении президентом] измены родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации", — сказал спикер верхней палаты Милош Выстрчил. Он проинформировал, что в республике проходит сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на Земана конституционную жалобу, в которой президент и будет обвинен в измене родине. Что, как утверждают ее инициаторы, выразилось в продвижении президентом интересов иностранного государства в ущерб национальным интересам. Митинг противников Земана, недовольных его высказываниями по Врбетице и тем, что глава государства, по их мнению, симпатизирует РФ, прошел 29 апреля в центре Праги. Акция на Вацлавской площади была организована гражданской инициативой "Миллион мгновений для демократии", тесно связанной с политическими противниками Земана из рядов партий правой парламентской оппозиции. Организаторы митинга сообщили о 20 тыс. участников, тогда как полиция заявила о 10 тыс. человек.

Описание Митинг противников президента Чехии Милоша Земана в Праге, 29 апреля 2021 года © AP Photo/Petr David Josek

Митингующие держали транспаранты и плакаты с надписями в адрес Земана, его сторонников в Чехии и властей РФ. Ораторы утверждали, что Россия представляет "угрозу для национальной безопасности" республики. Они, в частности, приветствовали исключение российской госкорпорации "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток страны). Председатель объединения Бенджамин Ролл сообщил, что протест поддержали собственными акциями более чем в 70 населенных пунктах Чехии. Наиболее крупные из них, после столицы, состоялись в городах Брно (юго-восток республики) и Пльзень (Западная Чехия).

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В адрес Земана звучали требования о немедленной отставке с поста президента. Между тем и руководители правительства критиковали президента за то, что он в телеобращении назвал две версии расследования инцидента во Врбетице. Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул вариант про неосторожность сотрудников склада в обращении с боеприпасами в 2014 году. "Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия [о неосторожном обращении] была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло… Мы не принимали решение [по отношению к РФ] под влиянием каких-то эмоций. Мы бы в жизни этого не сделали, если бы не были уверены, что это дело [инцидент во Врбетице] произошло именно так, и Чехия на это должна отреагировать… В этой речи [Земана] каждый нашел то, что искал, включая, к сожалению, РФ. По правде сказать, наибольшую радость от этого получили в Москве", — сказал первый вице-премьер. Бабиш в свою очередь подчеркнул: "Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией". Позиция экс-президента Чехии Вацлава Клауса На позицию Земана, как предполагают руководители правительства, мог повлиять его предшественник на посту президента Чехии Вацлав Клаус (2003–2013). Озвучил данное предположение Гамачек 2 мая. Встреча действующего и бывшего хозяев Пражского Града состоялась незадолго до телеобращения главы страны.

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"Я не знаю, почему господин президент так выступил. Я доволен, что он подтвердил в речи, что был согласен с шагами [предпринятыми правительством в отношении РФ], а затем он сказал о какой-то второй версии. Думаю, что у него кто-то побывал [и повлиял на его позицию по инциденту во Врбетице]. Я бы не недооценивал визит [к действующему главе государства] экс-президента Клауса. Думаю, что данное посещение господина президента Клауса, состоявшееся непосредственно перед этим обращением [Земана], — а нам известны взгляды господина президента Клауса — могло сыграть роль", — сказал Гамачек. При этом еще 23 апреля Клаус в интервью чешской газете "Блеск" заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства его страны в отношении России на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из республики. "То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии], — сказал Клаус. — Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику".