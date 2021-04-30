СМИ: чешские сенаторы добиваются расторжения договора о дружеских отношениях с Россией

ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Сенаторы (члены верхней палаты парламента) Чехии добиваются расторжения договора о дружеских отношениях и сотрудничестве страны с Россией от 1993 года в связи с возможным включением республики в список недружественных РФ государств. Об этом сообщило в пятницу сетевое издание aktualne.cz .

Что мы знаем про эти инциденты

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"Этот договор утратил смысл после того, что произошло [инцидент во Врбетице]. Он не выполняется. Его в одностороннем порядке нарушает Россия", - привело издание утверждение председателя фракции правоориентированного политического движения "Старосты и независимые" в Сенате Петера Голичека.

Между тем министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, согласно изданию, заявляет, что данный вопрос является весьма чувствительным и он не хочет сообщать об этом подробности.

28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что список недружественных России стран в настоящее время только формируется. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в готовящемся списке уже фигурируют США.