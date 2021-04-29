Митинг противников Земана прошел в Праге

Акция на Вацлавской площади, собравшая, по данным полиции, 10 тыс. человек, была организована гражданской инициативой "Миллион мгновений для демократии", тесно связанной с политическими противниками Земана из рядов партий правой парламентской оппозиции. Участники митинга старались соблюдать двухметровую дистанцию из-за пандемии. Над их головами развевались государственные флаги республики. В руках многие держали транспаранты и плакаты с надписями, оскорбительными для Земана, его сторонников в Чехии и властей РФ. Ораторы утверждали, что Россия представляет "угрозу для национальной безопасности" республики. Они, в частности, приветствовали исключение российской госкорпорации "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток страны).

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Митинг противников президента Чехии Милоша Земана, недовольных его высказываниями по инциденту во Врбетице и тем, что глава государства, по их мнению, симпатизирует РФ, прошел в четверг в центре Праги. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Председатель объединения Бенджамин Ролл сообщил, что единомышленники участников митинга на Вацлавской площади, который начался в 18:00 (19:00 мск), поддержали его своими акциями в десятках населенных пунктов Чехии. В адрес Земана звучали обвинения в измене родине и требования о немедленной отставке с поста президента. Прозвучала и критика правительства премьер-министра Андрея Бабиша.

"Миллион мгновений для демократии" в прошлые годы проводил, в частности, массовые акции протеста в Праге с требованием отставки Бабиша с поста премьера. Крупнейшая из них собрала 250 тыс. участников.

Высказывания Земана

Земан выступил в воскресенье с телеобращением по инциденту во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на двух складах боеприпасов. Президент сообщил, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами. Глава Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться игрой спецслужб.

Между тем в Чехии проходит сбор подписей под петицией в Сенат (верхняя палата парламента) с требованием подать на Земана конституционную жалобу за измену родине в связи с его высказываниями, прозвучавшими по поводу инцидента во Врбетице. Одним из главных инициаторов петиции является экс-министр культуры страны, чешский музыкант Михал Коцаб.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, в результате которых погибли два человека. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.