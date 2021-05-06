Премьер Чехии заявил, что на территории складов боеприпасов проводились авторалли

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отвечая в четверг на вопросы депутатов нижней палаты парламента, сообщил, что на территории складов боеприпасов в деревне Врбетице проводились автогонки, когда там хранились взрывоопасные материалы. Трансляцию встречи осуществляли местные телеканалы.

"Как стало возможным, что гетман (глава Злинского края на юго-востоке Чехии - прим. ТАСС) устраивал на [складской] территории авторалли? Представьте себе, если бы какая-нибудь машина влетела в склад. Там были зрители. Это ненормально, сумасшествие!" - сказал Бабиш, подчеркнув, что "государство не должно было сдавать в аренду эти склады".

Отвечая на вопрос об утечках в СМИ сведений об инциденте во Врбетице, он отметил, что общественность узнает подробности "этого террористического акта", когда полиция завершит расследование. "Утечки информации - большая проблема. Это расследует полиция", - добавил премьер.

Власти Чехии утверждают, что ответственность за взрывы на территории комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.