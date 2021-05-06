МИД Белоруссии назвал "набором заезженных клише" призыв G7 к новым выборам в стране

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии назвало "набором заезженных клише" часть коммюнике стран Группы семи (G7), содержащую призыв к властям республики провести новые президентские выборы под международным наблюдением и освободить всех, кто, по мнению стран "семерки", несправедливо находится в заключении.

"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов", - сказал в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он напомнил, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права.

"В риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию", - отметил он.

Глаз подчеркнул, что Белоруссия - суверенная страна, которая "сама будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить". "Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне, - подчеркнул он. - В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. А если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину".

В среду страны G7 обнародовали коммюнике по итогам встречи глав МИД в Лондоне. Они, в частности, призвали Минск "освободить всех", кто был заключен под стражу "за выражение своих демократических устремлений", а также "покончить с продолжающимся подавлением прав человека и фундаментальных свобод". Как говорится в коммюнике, правительству Белоруссии следует "претворить в жизнь рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ )", которая выступила за перевыборы президента. "Семерка" также призвала Минск "вступить в содержательный диалог со всеми частями общества, включая настоящих лидеров оппозиции, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве для разрешения политического кризиса".

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции, а оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.