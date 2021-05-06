Командование ВС США уверено, что сможет вывести войска из Афганистана к сентябрю

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил (ВС) США уверено, что сможет вывести американские войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

Он рассказал о выводе американских военнослужащих из Афганистана. "Президент Соединенных Штатов дал нам срок, чтобы завершить работу не позднее сентября. Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов [вывода войск], потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат", - подчеркнул генерал.

"С момента начала процесса вывода [войск] не было совершено ни одного нападения на силы США и коалиции", - подчеркнул Милли, говоря об атаках радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). При этом он указал, что талибы продолжают нападать на силы безопасности Афганистана.

Вывод войск идет полным ходом

На данный момент, подчеркнул председатель КНШ, США закрыли одну базу в провинции Гильменд. По его словам, с базы был вывезен груз, который уместился на самолетах, аналогичных примерно 60 военно-транспортным С-17, максимальная грузоподъемность которого составляет 77,5 тонны. Оставшееся оборудование было передано силам безопасности Афганистана.

Как отметил генерал, для "обеспечения максимального уровня защиты" войск во время вывода из страны в регион были направлены шесть дополнительных стратегических бомбардировщиков B-52, 12 истребителей-бомбардировщиков, а также атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр".

Выступавший вместе с ним глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что пока процесс вывода войск идет по плану. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот вывод [войск] был упорядоченным, безопасным и чтобы защитить наших военнослужащих и наших партнеров", - подчеркнул министр обороны.

Остин выразил надежду, что силы безопасности Афганистана справятся со своими обязанностями, однако подчеркнул, что это для них будет вызовом. Он добавил, что американские подрядчики также покидают Афганистан.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

14 апреля 2021 года Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.