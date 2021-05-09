Армия Чада завершила операцию по разгрому повстанцев

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Чада завершили операцию по разгрому отрядов повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде", которые около месяца назад со своих баз в Ливии вторглись на территорию страны. Об этом заявил в воскресенье начальник генерального штаба Чада Абакар Абделькерим Дауд.

"Против нас была начата война, мы справились с ситуацией и полностью очистили национальную территорию от вторгшихся повстанцев, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - Вся операция завершена, страна находится в безопасности".

Отряды группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" вторглись 11 апреля на территорию Чада и начали наступление на столицу страны Нджамену. Навстречу им выдвинулись крупные силы армии республики. Операцией лично руководил президент страны Идрисс Деби Итно. Бои начались 17 апреля в районе города Мао. В течение двух дней основные силы повстанцев были разгромлены благодаря танковому удару.

20 апреля было объявлено, что Идрисс Деби Итно, находившийся у власти более 30 лет, погиб в бою с отрядами повстанцев. В стране был создан переходный военный совет из 15 высших офицеров, взявший всю полноту власти. Его возглавил сын умершего президента генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби, который одновременно стал исполняющим обязанности главы государства. Вооруженные силы Чада начали 29 апреля новую операцию против повстанцев в 300 км к северу от Нджамены с целью нанесения им стратегического поражения и полного изгнания с территории страны. На данный момент эта операция, по словам начальника генштаба, успешно завершена.

Группировка "Фронт за перемены и согласие в Чаде" была создана в 2016 году на севере страны известным полевым командиром Махаматом Махади Али. Он объявил своей целью свержение Идрисса Деби Итно и созданного им режима. Согласно оценкам военных экспертов, численность группировки сейчас достигает 2 тыс. бойцов, которые принадлежат в основном к народности тубу.