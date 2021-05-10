Франция обеспокоена событиями в Восточном Иерусалиме и призывает к деэскалации

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Эскалация в Восточном Иерусалиме вызывает большую озабоченность, стороны должны воздерживаться от провокационных действий. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в понедельник в ходе брифинга.

Крупнейшие волнения за шесть лет. В Иерусалиме не утихают уличные столкновения

"Франция выражает серьезную озабоченность в связи со столкновениями и насилием, которые происходят в течение нескольких дней в Иерусалиме, - отмечается в коммюнике. - Франция решительно осуждает ракетные обстрелы из сектора Газа прошлой ночью в нарушение международного права".

В заявлении МИД республики подчеркивается, что Париж "призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций, чтобы как можно быстрее восстановить спокойствие". "Все действия, подталкивающие к эскалации ситуации, должны быть прекращены", - подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве отметили, что "в этом контексте Франция глубоко обеспокоена угрозами насильственного выселения жителей района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, что демонстрирует политику колонизации, незаконную по международному праву, и усиливает напряженность". "Все провокационные заявления и призывы к насилию и ненависти недопустимы и должны быть немедленно прекращены", - указали в МИД страны.

Ситуация в Восточном Иерусалиме

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства ВАФА, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.