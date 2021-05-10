Глава МИД Германии призвал к деэскалации в Восточном Иерусалиме

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник призвал к деэскалации ситуации в Восточном Иерусалиме. Его слова приводит Twitter ведомства.

Крупнейшие волнения за шесть лет. В Иерусалиме не утихают уличные столкновения

"Мы и наши партнеры в последние дни пытались добиться деэскалации. Мы призываем обе стороны снизить напряженность в нынешней опасной ситуации. Вклад в это можно сделать с обеих сторон", - сказал Маас.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля. 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.