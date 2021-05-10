СМИ: полиция Израиля проводит задержания палестинцев в пригороде Иерусалима

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Израильские полицейские проводят задержания палестинцев в пригороде Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, где по решению властей Израиля силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей. Об этом сообщило в понедельник палестинское информационное агентство WAFA .

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По его информации, десятки палестинцев проводят в Шейх-Джаррахе акции протеста против политики израильских властей по выселению арабов. В ответ полиция Израиля применяет против наиболее активных демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Оказывающих сопротивление палестинцев израильские сотрудники правопорядка задерживают. Как уточняет WAFA, несколько человек получили серьезные ранения.

На данный момент, по данным агентства, стычки палестинцев с израильскими силовиками происходят и вокруг мечети Аль-Акса. Сотни палестинских активистов направляются в сторону Аль-Аксы, между тем израильские полицейские перекрыли несколько ворот, ведущих к мусульманской святыне.

В то же время, как информировала радиостанция Saut Al-Aqsa, представители группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выступили с заявлением, в котором призвали израильские власти "до 18:00 (время совпадает с московским) понедельника вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений".

В понедельник сразу несколько стран выступили с осуждением действий израильских властей в Восточном Иерусалиме. В частности, МИД Египта в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства, призвал власти Израиля "взять ответственность за вызывающие тревогу опасные события, которые чреваты еще большей эскалацией и напряженностью". Помимо этого, в Каире подчеркнули, что сейчас крайне необходимо "прекратить все действия, нарушающие неприкосновенность священной мечети Аль-Акса, особенно в священный месяц рамадан, соблюдая при этом нормы международного права".

По последним данным, как информировало на своей странице в Twitter Палестинское общество Красного Полумесяца, в ночь на 10 мая и в первую половину дня понедельника в столкновениях с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранения получил по меньшей мере 331 палестинец, семерым из них потребовались госпитализация и хирургическое вмешательство.

Ситуация в Восточном Иерусалиме

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.