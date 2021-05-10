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Боррель призвал стороны противостояния в Иерусалиме соблюдать безопасность священных мест

Глава дипломатии ЕС отметил, что происходящее в Восточном Иерусалиме "незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом и служит лишь разжиганию напряженности на местах"

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Все стороны противостояния в Иерусалиме должны соблюдать безопасность священных мест и избегать эскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

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"Ситуация вызывает серьезную озабоченность. Мы призываем стороны противостояния соблюдать безопасность священных мест и избегать эскалации напряженности", - сказал он.

По его словам, происходящее в Восточном Иерусалиме "незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом и служит лишь разжиганию напряженности на местах".

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля. 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.

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Боррель, Жозеп
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