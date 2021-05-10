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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Армении обсудил с генсеком ООН вопрос военнопленных, удерживаемых Баку

Собеседники также обсудили шаги, предпринятые для облегчения гуманитарной, социально-экономической ситуации, сложившейся в Арцахе

ЕРЕВАН, 10 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем судьбу удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и подчеркнул актуальность их возвращения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

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"И. о. министра иностранных дел Айвазян в беседе с генсеком ООН Гутерришем подчеркнул актуальность возвращения армянских военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в заложниках у Азербайджана. Собеседники обсудили шаги, предпринятые для облегчения гуманитарной, социально-экономической ситуации, сложившейся в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) в связи с событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Собеседники коснулись необходимости внедрения эффективных международных механизмов, которые позволят защитить и сохранить историко-культурное и религиозное наследия в зоне конфликта.

В ходе телефонного разговора глава МИД обсудил с генсеком ООН возобновление мирного процесса вокруг нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ. В этом контексте Айвазян также подчеркнул роль сопредседателей в преодолении последствий войны.

Теги
АзербайджанАрменияГутерриш, АнтониуСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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