Нормализация в Карабахе и мания безнаказанности в ЕС. О чем говорил Лавров в Ереване

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, но процессы восстановления мирной жизни в регионе политизировать нельзя. Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, который приехал в Ереван на встречу с армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра республики Николом Пашиняном.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Айвазяном Лавров касался не только региональной проблематики: он заявил, что Евросоюз, помимо ощущения вседозволенности и непогрешимости, начинает страдать манией безнаказанности, и заверил, что выпады Запада против российских политиков, парламентариев и компаний не останутся без ответа.

ТАСС собрал основные события и заявления визита Лаврова.

О Карабахе

"В нагорнокарабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась", - заявил российский министр. По его словам, "незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются" размещенными в регионе российскими миротворцами.

Высоко Лавров оценил и деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении: она "работает активно, ритмично". Не следует сейчас политизировать процесс возобновления мирной жизни в Карабахе, предупредил министр.

Его армянский коллега согласился с тезисами российского гостя: присутствие миротворцев предотвратило насилие в регионе, а подключение международных организаций к его восстановлению нельзя увязывать с политикой: "Речь идет о защите неотъемлемых прав человека, что не должно быть обусловлено соображениями о статусе".

О двусторонних связях

Спад товарооборота между Россией и Арменией не отменяет того, что Москва является ведущим деловым партнером и инвестором в республике, и в целом носит временный характер. "Нет никаких сомнений, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации товарооборот будет увеличен, причем быстрыми темпами", - сказал Лавров. Айвазян выразил уверенность, что в этом может помочь многочисленная армянская диаспора в РФ.

Кроме того, по словам Лаврова, нарастить экономическое взаимодействие должна помочь реализация договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе, которой занимается трехсторонняя рабочая группа.

Москва также прорабатывает возможность поставки Еревану миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Армения уже получила первую небольшую - 15 тыс. доз - партию препарата и начала прививать жителей российской вакциной. Возможна организация производства и на территории республики.

О западных санкциях

Реакция Брюсселя на ответ Москвы на европейские санкции (на прошлой неделе в российские черные списки попал, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли) свидетельствует об уверенности европейцев в своей вседозволенности, заявил Лавров.

"Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией", отметил министр, уточнив, что имеется в виду "полная безнаказанность". Москва и впредь не будет оставлять без ответа европейские санкции: "Это печально, но это не наш выбор".

О визите

Утром в четверг Лавров и Айвазян возложили венки у стелы "Возрождение Армении" и букеты белых гвоздик у Вечного огня мемориального комплекса Цицернакаберд, посвященного жертвам геноцида армян. После этого они полили ель на Аллее памяти, которую российский министр посадил в 2007 году.

Лавров часто встречается с армянскими коллегами: в 2020 году министры встречались шесть раз, в 2021-м - уже дважды. Активный диалог идет и на более высоком уровне: с начала года президент России Владимир Путин дважды виделся с возглавляющим армянское правительство Пашиняном.

После завершения программы в Ереване Лавров покинет регион ненадолго - уже в понедельник и вторник, 10-11 мая, он отправится с рабочим визитом в Баку.