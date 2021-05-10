СМИ: возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме начался пожар

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Пожар возник возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Об этом сообщила в понедельник палестинская газета Alquds .

Крупнейшие волнения за шесть лет. В Иерусалиме не утихают уличные столкновения

По ее информации, в ходе столкновений израильские силовики применили против арабов светошумовые гранаты, в результате чего в районе ворот Аль-Мугариба, ведущих к Аль-Аксе, загорелись несколько деревьев.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.