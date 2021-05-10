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Палестино-израильский конфликт

Пожар в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима потушили

Пожар возник возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где с середины прошлой недели продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими
Мечеть Аль-Акса AP Photo/Mahmoud Illean
Описание
Мечеть Аль-Акса
© AP Photo/Mahmoud Illean

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Дерево, загоревшееся в понедельник возле мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима, потушено. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Из-за петард, которые бросали [во время протестов], загорелось дерево. Его к настоящему моменту потушили", - сказал представитель полиции.

Ранее пожар возник возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где с середины прошлой недели продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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