Пожар в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима потушили

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Дерево, загоревшееся в понедельник возле мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима, потушено. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Из-за петард, которые бросали [во время протестов], загорелось дерево. Его к настоящему моменту потушили", - сказал представитель полиции.

Ранее пожар возник возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где с середины прошлой недели продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.