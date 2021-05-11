США заявили, что продолжат оказывать помощь Афганистану после вывода своих войск

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую и гуманитарную помощь Афганистану после вывода американских войск из исламской республики. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в опубликованном в понедельник вечером интервью изданию Der Spiegel.

"Мы не оставим Афганистан. Когда вывод [войск] будет завершен, мы откроем новую главу в нашем партнерстве", - отметил Халилзад. "Афганистан будет находиться в числе первых получателей американской и иностранной помощи, которая включает поддержку афганских сил безопасности, помощь в целях развития и гуманитарную помощь", - добавил спецпредставитель США, заметив, что союзники американцев "говорят то же самое".

"Афганские силы безопасности - это национальный институт, достойный поддержки, и мы будем продолжать поддерживать их и оказывать им финансовую помощь, в которой они будут нуждаться. У нас будет сильное посольство", - продолжил Халилзад. При этом он подчеркнул, что США приложат максимум усилий, чтобы прекратить насилие в Афганистане. "Насилие - это плохо, и наша цель - помочь положить ему конец путем заключения мирного соглашения", - констатировал спецпредставитель США.

В случае отсутствия такого соглашения и продолжения военных действий, по мнению Халилзада, ситуация может сильно усугубиться. "Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах, за исключением того, чтобы снова участвовать в войне, чтобы предотвратить развитие подобного сценария", - заверил Халилзад. Вместе с тем он отметил, что США будут по-прежнему внимательно следить за развитием событий. "Мы останемся хорошими друзьями Афганистана и продолжим его поддерживать, а также будем готовы к альтернативным вариантам будущего", - заключил спецпредставитель США.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался на прошлой неделе. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.