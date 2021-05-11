СМИ: силы безопасности Индии ликвидировали трех экстремистов в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Индии уничтожили во вторник по меньшей мере трех боевиков пропакистанских группировок в северной союзной территории Джамму и Кашмир.

Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Как сообщила газета The Hindu, экстремисты были ликвидированы во время продолжающейся антитеррористической операции в округе Анантнаг. Потерь среди индийских военнослужащих и полицейских нет.

В этом году индийские силовики ликвидировали в Джамму и Кашмире около 40 боевиков различных пропакистанских вооруженных группировок.

В 2020 году в Джамму и Кашмире они совершили 200 террористических вылазок, индийские силы безопасности за этот период нейтрализовали 199 экстремистов.