{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: силы безопасности Индии ликвидировали трех экстремистов в Джамму и Кашмире

Потерь среди военнослужащих и полицейских нет, сообщила газета The Hindu

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Индии уничтожили во вторник по меньшей мере трех боевиков пропакистанских группировок в северной союзной территории Джамму и Кашмир.

На эту тему
Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии
Разорванный рай.

Как сообщила газета The Hindu, экстремисты были ликвидированы во время продолжающейся антитеррористической операции в округе Анантнаг. Потерь среди индийских военнослужащих и полицейских нет.

В этом году индийские силовики ликвидировали в Джамму и Кашмире около 40 боевиков различных пропакистанских вооруженных группировок.

В 2020 году в Джамму и Кашмире они совершили 200 террористических вылазок, индийские силы безопасности за этот период нейтрализовали 199 экстремистов.

Теги
ИндияПакистан
Зеленский назвал вопрос боеспособности ВСУ приоритетом государственной политики
Украина должна иметь сильную армию, указал президент республики
Читать полностью