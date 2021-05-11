В Раде сообщили об обысках в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива.

Парламентарий в комментарии украинскому изданию "Страна" заявил, что обыски ведутся в офисе партии по улице Большая Васильковская в Киеве. Он расценивает это как элемент давления на главу политсовета партии Виктора Медведчука.

"Только что приехали с обыском по месту рабочего кабинета Медведчука. Что они пытаются там найти, я не знаю. Это часть элемента давления власти на Виктора Медведчука", - утверждает Кива.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщили, что обыск проходит в доме, где проживает Медведчук с семьей, а генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о подписании документов на предъявление обвинения двум депутатам Рады, назвав лишь первые буквы их фамилий - "М и К".

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. Также в феврале Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Медведчук неоднократно заявлял, что украинские власти стремятся свести деятельность политической оппозиции в стране, а также его лично к нулю, прибегая к политике запугивания.