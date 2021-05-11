СМИ: Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Самолеты израильской армии продолжают запускать ракеты сразу по нескольким городам сектора Газа, преимущественно в северной и центральной частях прибрежного анклава. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa .

По ее информации, наиболее интенсивным ударам подвергается город Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава. В результате последних обстрелов населенного пункта, по информации Saut Al-Aqsa, три человека, включая ребенка, погибли, еще трое получили ранения. Как уточняет радиостанция, удары наносятся преимущественно по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС.

Помимо этого, обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным Saut Al-Aqsa, на населенный пункт падают не только ракеты, но также и артиллерийские снаряды.

Ранее палестинские группировки объявили во вторник о гибели своих активистов в ходе новых ударов Израиля по сектору Газа. По данным информационного агентства Маан, "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - вооруженное крыло палестинского "Исламского джихада" - заявило об убийстве троих своих бойцов. Кроме того, по данным боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама", несколько их бойцов погибли и пропали без вести в результате израильского налета.

Между тем, по данным израильской стороны, с вечера понедельника палестинские радикалы осуществляют массированные ракетные обстрелы городов страны: сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот на юге Израиля, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. За вечер понедельника из Газы было выпущено по Израилю 150 снарядов, за ночь вторника - более 200 ракет, сообщила ранее армейская пресс-служба. В ответ израильские военные поразили порядка полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, указали военные.

По последним данным Минздрава прибрежного анклава, в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли 26 палестинцев, еще 122 получили ранения.