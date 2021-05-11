Палестинские радикалы пригрозили жестким ответом Израилю на убийство своих лидеров

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Радикальные палестинские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на гибель своих лидеров в результате ракетных обстрелов. Как заявил во вторник официальный представитель вооруженного крыла "Исламского джихада" - группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") Абу Хамза, "ответ на их убийство будет жестким".

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"Мы продолжим битву <...> и не остановимся до тех пор, пока не прекратится агрессия в Иерусалиме, в секторе Газа и на Западном берегу Иордана", - написал он в Twitter.

Ранее во вторник в результате удара по жилому дому в квартале Ар-Рималь на западе Газы были убиты трое лидеров группировки.

Кроме того, как передает палестинский информационный портал "Сава", боевое крыло контролирующего прибрежный анклав движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило "о новой тактике запуска ракет с высокой разрушительной способностью, что позволило им обойти систему ПВО "Железный купол".

По данным израильской стороны, более 600 ракет выпущено по южным городам из сектора Газа. В результате прямых попаданий ракет в городе Ашкелон погибли двое израильтян, загорелось несколько зданий, повреждены автомобили.

В ответ израильская авиация нанесла новые удары по Газе. По последним данным, жертвами последних ракетных обстрелов стали три человека, в том числе женщина. Общее число погибших палестинцев превысило 30 человек.