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Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины сообщил, что от ударов Израиля по сектору Газа погибли 28 человек

Среди них 10 детей

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Жертвами продолжающихся израильских ударов по сектору Газа стали 28 палестинцев. Такие данные обнародовал во вторник Минздрав прибрежного анклава.

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Как отмечается в заявлении ведомства, которое приводит информационный портал Donia Al-Watan, среди погибших 10 детей, а также женщины. Пострадали 152 человека.

По словам главы палестинской правительственной службы Салямы Мааруфа, не менее 56 налетов было совершено на сектор Газа, в ходе которых было выпущено более 120 ракет по гражданским целям. "Ударам с воздуха подверглись семь жилых домов, коммерческие учреждения, школы, мечети, а также объекты инфраструктуры, включая линии электропередачи, трансформаторные подстанции и системы водоснабжения", - сказал он, призвав международное сообщество "остановить это преступление". По словам Мааруфа, в результате бомбежек остановился расположенный на севере анклава завод по опреснению воды.

Тем временем израильская авиация продолжает наносить удары с воздуха по населенным пунктам в северной и центральной частях сектора Газа. В ответ палестинские радикалы возобновили пуски ракет в сторону израильских городов.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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