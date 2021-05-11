Генсек ООН призвал к немедленному прекращению эскалации между Палестиной и Израилем

ООН, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем и призывает к незамедлительной деэскалации. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией на оккупированной палестинской территории и в Иерусалиме, включая эскалацию в секторе Газа, а также ситуацию в оккупированном Восточном Иерусалиме", - сказал он.

"Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться", - добавил Дюжаррик. "Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации", - пояснил он.

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как сообщают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.