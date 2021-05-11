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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нейтрализовали двух арабов, пытавшихся обстрелять их из машины

Среди военнослужащих пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. Израильские военные нейтрализовали в среду двух палестинцев, попытавшихся обстрелять их из автомобиля на перекрестке Тапуах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Попытка нападения с использованием огнестрельного оружия из проезжающего автомобиля произошла на перекрестке Тапуах к югу от Наблуса [крупный город на Западном берегу]. Двое нападавших были нейтрализованы на месте нападения. Среди военнослужащих пострадавших нет", - говорится в заявлении военных.

По информации газеты The Jerusalem Post, израильские военные открыли ответный огонь по автомобилю, из которого в них стреляли. В результате оба нападавших получили ранения и были арестованы, указывает издание.

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