СМИ: израильские солдаты застрелили палестинца на Западном берегу

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Палестинец застрелен во вторник израильскими военнослужащими неподалеку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA .

По его данным, инцидент произошел неподалеку от КПП "Заатара" южнее города Наблус в одноименной провинции, когда двое молодых людей садились в автомобиль. В этот момент сотрудники израильской пограничной полиции открыли огонь по юношам.

Как уточнили в Минздраве Палестины, оба молодых человека были госпитализированы в ближайший госпиталь, позднее один из них умер.

По информации WAFA, в настоящий момент израильские силовики ужесточают контроль на КПП на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем, в частности на пунктах "Хавара" и "Бейт-Фурик".

В понедельник вечером палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa информировала о том, что более 200 палестинцев получили ранения в стычках с израильскими полицейскими на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон, где 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль.