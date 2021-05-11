СМИ: израильские солдаты застрелили палестинца на Западном берегу

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Палестинец застрелен во вторник израильскими военнослужащими неподалеку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
По его данным, инцидент произошел неподалеку от КПП "Заатара" южнее города Наблус в одноименной провинции, когда двое молодых людей садились в автомобиль. В этот момент сотрудники израильской пограничной полиции открыли огонь по юношам.
Как уточнили в Минздраве Палестины, оба молодых человека были госпитализированы в ближайший госпиталь, позднее один из них умер.
По информации WAFA, в настоящий момент израильские силовики ужесточают контроль на КПП на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем, в частности на пунктах "Хавара" и "Бейт-Фурик".
В понедельник вечером палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa информировала о том, что более 200 палестинцев получили ранения в стычках с израильскими полицейскими на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон, где 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль.