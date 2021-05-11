Ракеты против "Железного купола". В секторе Газа возобновились обстрелы

ТАСС, 11 мая. Количество выпущенных из сектора Газа по Израилю ракет к вечеру вторника превысило 600, число жертв и пострадавших растет. При этом ни Тель-Авив, ни палестинцы пока не намерены отступать. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об уничтожении 20 радикалов в Газе. Палестинские источники сообщают о гибели 28 и ранениях 152 человек.
В различных городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, слышны звуки сирен ПВО. Население укрывается в домах или бомбоубежищах.
ТАСС собрал основную информацию о новом витке военного противостояния между палестинцами и израильтянами.
Ракеты против "Железного купола"
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за последние 24 часа радикалы из сектора Газа запустили 630 ракет по Израилю, 200 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", 150 упали и разорвались на территории самого палестинского анклава. В Израиле на текущий момент официально известно о гибели двух граждан и нескольких десятках пострадавших. Эту информацию подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также призвал граждан "подчиняться приказам и инструкциям командования тыла, потому что это спасает жизни", и дал понять, что противостояние продолжится. От граждан Израиля, по его словам, "потребуется терпение и возможные жертвы".
Премьер и силовики провели во вторник оценку оперативной ситуации и приняли решение увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Минобороны в связи с этим заявило, что операции армии продолжатся, "пока в Израиль не вернется спокойствие".
ХАМАС не планирует отступать
Радикальные палестинские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на гибель своих лидеров в результате ракетных обстрелов. Официальный представитель вооруженного крыла "Исламского джихада" - группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") Абу Хамза заявил, что "ответ на их убийство будет жестким".
"Исламский джихад" с вечера вторника возобновил обстрелы. При этом палестинские СМИ передали, что группировки применили новую тактику запуска ракет с высокой разрушительной способностью, что якобы позволило им обойти систему ПВО "Железный купол".
Поступили сообщения о попадании ракет в некоторые районы Тель-Авива и его предместья. Над самим городом в эти минуты то и дело слышны сирены ПВО и взрывы перехватов. В небе видны огни двигателей десятков ракет, выпущенных батареями ПВО для перехвата снарядов из Газы.
Как минимум, одна ракета упала на территорию Тель-Авива. Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, и, возможно, погибшем. В городе Холон ракета попала в здание. Обстреливаются предместья Тель-Авива.
Палестинская сторона сообщила, что в течение суток на сектор Газа было совершено не менее 56 налетов ВВС Израиля, в ходе которых было выпущено более 120 ракет по гражданским целям. Ударам подверглись семь жилых домов, коммерческие учреждения, школы, мечети, а также объекты инфраструктуры, включая линии электропередачи, трансформаторные подстанции и системы водоснабжения, сообщил глава палестинской правительственной службы Салям Мааруф.
Результаты налетов на Газу
Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что за последние сутки по меньшей мере 20 палестинских радикалов были уничтожены в результате израильских ударов по военным целям в секторе Газа за последние 24 часа. "80 самолетов, включая новейшие F-35, были задействованы в нанесении одновременных ударов по 150 пусковым шахтам ракет оперативников [движения] ХАМАС в секторе Газа, которые были спрятаны среди гражданских структур", - сообщил он.
Кроме того, командование решило направить резервную батарею системы ПВО "Железный купол" к сектору Газа. Также продолжается призыв нескольких тысяч резервистов для усиления подразделений у границы с Газой. В ЦАХАЛ отметили, что вооруженные силы "нанесли и продолжат наносить внушительный ущерб ХАМАС и "Исламскому джихаду". Поступили данные о гибели трех лидеров радикалов в результате удара по жилому дому в квартале Ар-Рималь на западе Газы
Между тем Армия обороны Израиля в Twitter в очередной раз указала, что движение "ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и за последствия его действий против государства и граждан Израиля". Военные подчеркнули, что "готовы к различным сценариям развития ситуации".
Россияне не пострадали
В посольстве РФ ТАСС сообщили, что по состоянию на 11 мая нет данных о россиянах, которые могли пострадать в результате ракетных обстрелов из сектора Газа. Посольство осуществляет постоянный мониторинг ситуации и призывает проживающих на территории Израиля российских граждан действовать в четком соответствии с рекомендациями израильских властей.