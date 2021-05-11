Ракеты против "Железного купола". В секторе Газа возобновились обстрелы

ТАСС, 11 мая. Количество выпущенных из сектора Газа по Израилю ракет к вечеру вторника превысило 600, число жертв и пострадавших растет. При этом ни Тель-Авив, ни палестинцы пока не намерены отступать. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об уничтожении 20 радикалов в Газе. Палестинские источники сообщают о гибели 28 и ранениях 152 человек.

В различных городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, слышны звуки сирен ПВО. Население укрывается в домах или бомбоубежищах.

ТАСС собрал основную информацию о новом витке военного противостояния между палестинцами и израильтянами.

Ракеты против "Железного купола"

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за последние 24 часа радикалы из сектора Газа запустили 630 ракет по Израилю, 200 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", 150 упали и разорвались на территории самого палестинского анклава. В Израиле на текущий момент официально известно о гибели двух граждан и нескольких десятках пострадавших. Эту информацию подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также призвал граждан "подчиняться приказам и инструкциям командования тыла, потому что это спасает жизни", и дал понять, что противостояние продолжится. От граждан Израиля, по его словам, "потребуется терпение и возможные жертвы".

Премьер и силовики провели во вторник оценку оперативной ситуации и приняли решение увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Минобороны в связи с этим заявило, что операции армии продолжатся, "пока в Израиль не вернется спокойствие".

ХАМАС не планирует отступать

Радикальные палестинские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на гибель своих лидеров в результате ракетных обстрелов. Официальный представитель вооруженного крыла "Исламского джихада" - группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") Абу Хамза заявил, что "ответ на их убийство будет жестким".