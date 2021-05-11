СМИ: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил взлеты из-за ракетных ударов

ТАСС, 11 мая. Управление аэропортов Израиля распорядилось о приостановке взлетов в аэропорту Бен-Гурион, расположенном в Тель-Авиве, в связи с эскалацией ракетных ударов по территории еврейского государства со стороны сектора Газа. Об этом во вторник сообщила газета Haaretz .

По ее сведениям, запрет на взлеты введен для обеспечения надлежащей "защиты неба" над Израилем.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами вспыхнули сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как передают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.

В ночь на 11 мая, согласно данным Армии обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 200 ракет. Между тем, как сообщают палестинские СМИ, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 28 человек, включая 10 детей, погибли, свыше 150 получили ранения.