СМИ: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил взлеты из-за ракетных ударов

ТАСС, 11 мая. Управление аэропортов Израиля распорядилось о приостановке взлетов в аэропорту Бен-Гурион, расположенном в Тель-Авиве, в связи с эскалацией ракетных ударов по территории еврейского государства со стороны сектора Газа. Об этом во вторник сообщила газета Haaretz.
По ее сведениям, запрет на взлеты введен для обеспечения надлежащей "защиты неба" над Израилем.
Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами вспыхнули сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как передают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.
В ночь на 11 мая, согласно данным Армии обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 200 ракет. Между тем, как сообщают палестинские СМИ, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 28 человек, включая 10 детей, погибли, свыше 150 получили ранения.