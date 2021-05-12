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Палестино-израильский конфликт

Участники акции за Палестину заблокировали движение по 42-й улице в Нью-Йорке

Они двинулись шествием к центру Манхэттена
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Описание
© Владимир Костырев/ТАСС
© Владимир Костырев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Несколько сотен участников акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке заблокировали движение на перекрестке Второй авеню и 42-й улицы и двинулись шествием к центру Манхэттена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Когда количество участников стало достаточно большим, они вышли на проезжую часть. Полиция не стала им препятствовать, хотя ранее пресекала такие попытки. Как минимум один человек был задержан.

Обстановка в целом остается спокойной. Митингующие скандируют: "Свободу Палестине" и "Да здравствует интифада, да здравствует революция!"

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением суда в Израиле изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
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