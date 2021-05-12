Помощник Байдена призвал к восстановлению спокойствия между Израилем и Палестиной

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, во время которого высказался за восстановление спокойствия между израильтянами и палестинцами. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"Джейк Салливан осудил последние ракетные обстрелы Иерусалима, Тель-Авива со стороны ХАМАС и других террористических группировок. Салливан выразил со стороны президента [США] непоколебимую поддержку безопасности Израиля и его легитимного права на защиту своих граждан, обеспечение безопасности гражданских лиц, - проинформировали в СНБ. - Помощник президента также выразил поддержку шагам по восстановлению устойчивого спокойствия. Стороны договорились о тесном взаимодействии".

Кроме того, Салливан провел телефонный разговор с представителями египетского правительства по ситуации в секторе Газа и Иерусалиме. "Стороны обсудили шаги по восстановлению спокойствия в ближайшие дни", - отмечается в тексте.

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением суда в Израиле изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.