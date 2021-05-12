В Нью-Йорке завершилось шествие в поддержку Палестины

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Шествие в поддержку Палестины в Нью-Йорке завершилось коллективной молитвой в Центральном парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники прошли по 42-й улице к Бродвею, оттуда через Таймс-сквер - к Центральному парку. Там состоялась молитва и небольшая проповедь в память о погибших, а также выступление активистов, призывавших к освобождению Палестины. Акция продолжалась более трех часов, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Полиция задержала двух участников акции, однако в остальном ее проведению не мешала, хотя участники во время шествия перекрывали участки 42-й улицы и Бродвея. Митингующие также не предпринимали агрессивных действий и после коллективной молитвы стали расходиться, скандируя: "От реки [Иордана] и до моря Палестина будет свободной".

В шествии приняли участие живущие в Нью-Йорке палестинцы и активисты различных движений левой направленности. "Я никогда не думал, что увижу в Нью-Йорке столько палестинских флагов", - поделился один из участников, сам пришедший с флагом Палестины.

С 7 мая обстановка в Восточном Иерусалиме серьезно обострилась. Столкновения вылились во взаимный обмен ударами между движением ХАМАС в секторе Газа и изральскими военными.