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Палестино-израильский конфликт

В Нью-Йорке завершилось шествие в поддержку Палестины

В Центральном парке состоялась молитва и небольшая проповедь в память о погибших
© Владимир Костырев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Шествие в поддержку Палестины в Нью-Йорке завершилось коллективной молитвой в Центральном парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Участники прошли по 42-й улице к Бродвею, оттуда через Таймс-сквер - к Центральному парку. Там состоялась молитва и небольшая проповедь в память о погибших, а также выступление активистов, призывавших к освобождению Палестины. Акция продолжалась более трех часов, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Полиция задержала двух участников акции, однако в остальном ее проведению не мешала, хотя участники во время шествия перекрывали участки 42-й улицы и Бродвея. Митингующие также не предпринимали агрессивных действий и после коллективной молитвы стали расходиться, скандируя: "От реки [Иордана] и до моря Палестина будет свободной".

В шествии приняли участие живущие в Нью-Йорке палестинцы и активисты различных движений левой направленности. "Я никогда не думал, что увижу в Нью-Йорке столько палестинских флагов", - поделился один из участников, сам пришедший с флагом Палестины.

С 7 мая обстановка в Восточном Иерусалиме серьезно обострилась. Столкновения вылились во взаимный обмен ударами между движением ХАМАС в секторе Газа и изральскими военными.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
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