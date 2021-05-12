{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении двух ключевых сотрудников разведки ХАМАС

Речь идет о главе отдела безопасности Хасане Кауджи и его заместителе Ваиле Ису
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 12 мая. Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее сообщение размещено в среду на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки", - говорится в тексте.

В последние дни между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит обмен ракетными ударами. Он последовал за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
СМИ: бывший глава аппарата сотрудников Белого дома может стать послом США в Японии
Этот пост остается вакантным с июля 2020 года
Читать полностью