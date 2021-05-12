СМИ: два человека погибли при прямом попадании ракеты в машину в Израиле

ТАСС, 12 мая. Мужчина 50 лет и 16-летняя девушка погибли утром в среду в Израиле в результате прямого попадания ракеты в их автомашину. Как сообщила газета The Jerusalem Post , инцидент произошел в районе города Лод при очередном ракетном обстреле из сектора Газа.

С понедельника в Израиле погибли пять человек, отмечает газета. Две женщины были убиты во вторник в Ашкелоне, а вечером еще одна женщина - в Ришон-ле-Ционе.

Силы обороны Израиля продолжили минувшей ночью нанесение ударов по целям в Газе, в результате чего, по данным военных, были разрушены дома трех руководителей движения ХАМАС.

По данным палестинского телеканала Al-Mamlaka, 35 человек, в том числе 12 детей и одна женщина, погибли в результате продолжающихся израильских ракетных ударов по сектору Газа. Число пострадавших достигло 233 человек.

Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа последовал вслед за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джарра у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Дома расположены в 500 м от Аль-Аксы, пока речь идет о восьми семьях, но палестинцы опасаются, что их скоро всех насильно выселят из родных домов, предоставленных им в свое время Иорданией в качестве хранителя исламских святынь в Восточном Иерусалиме.