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Палестино-израильский конфликт

Палестинские радикалы заявили о нанесении 100 ударов в направлении Тель-Авива утром 12 мая

Это стало "решительным ответом на продолжающуюся израильскую агрессию", указал официальный представитель группировки "Сарая Аль-Кудс" Абу Хамза

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Официальный представитель вооруженного крыла палестинского "Исламского джихада" - группировки "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - Абу Хамза заявил о нанесении 100 ракетных ударов в среду утром из сектора Газа в направлении Тель-Авива и его окрестностей.

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"Наши бригады нанесли 100 ракетных ударов по Тель-Авиву и его окрестностям начиная с пяти часов утра", - приводит заявление Хамзы радиостанция Dunya Al Watan.

По его словам, это стало "решительным ответом на продолжающуюся израильскую агрессию, а также местью за гибель гражданских лиц и бойцов "Сарая Аль-Кудс", включая трех лидеров группировки.

Как информировал ранее Минздрав сектора Газа, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по анклаву погибли 48 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.

Последние удары по сектору Газа стали ответом еврейского государства на пуски ракет палестинскими радикалами. Боевое крыло ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. Сообщалось о пяти погибших израильтянах.

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