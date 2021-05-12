Израиль направляет дополнительные подразделения силовиков в города Лод и Акко

ТАСС, 12 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о решении направить дополнительные подразделения сил безопасности в города Лод и Акко, где во вторник вспыхнули столкновения между арабами и еврейскими поселенцами. Об этом он сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Twitter .

"Произошедшие беспорядки - это невыносимая реальность. Мы не можем ее принять. Я завершил оценку ситуации. Принято решение направить в Лод и Акко дополнительные силы. Мы продолжаем принимать меры, чтобы остановить анархию и вернуть управление в этих городах", - написал он.

Нетаньяху также обратился к лидерам местной арабской общественности с призывом "осудить беспорядки и принять меры, чтобы остановить насилие". "Неправильно думать, что здесь [в этих городах] не будет цельного и мощного руководства. Мы приложим все усилия, чтобы защитить наше государство от врагов извне и бунтовщиков внутри", - написал премьер.

Чрезвычайное положение было введено 11 мая в израильском городе Лод из-за столкновений арабов с еврейскими поселенцами. Было принято решение перебросить туда дополнительные батальоны пограничной полиции. Мэр этого города потребовал от властей усилить силы безопасности на фоне нестабильности. Как передавал телеканал Al-Mayadeen, толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян, была предпринята попытка поджечь одну из синагог. Беспорядки произошли также в Акко и Яффе.

Между тем глава Минобороны Израиля Бени Ганц в среду уведомил о продлении на две недели режима повышенной готовности внутри страны в радиусе 80 км от границы с сектором Газа. В эту зону попадает большая часть центральных областей Израиля и частично юг страны. Он добавил, что операции против радикалов в Газе продолжатся до наступления полной тишины на фронте, передает газета The Times of Israel.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. К настоящему времени по Израилю из Газы было выпущено более 1 тыс. ракет. Большая часть перехвачена системами ПВО "Железный купол", но некоторые упали на улицы израильских городов. Несколько израильтян погибли, десятки получили ранения. Палестинская сторона в свою очередь заявляет о по меньшей мере 53 убитых и 320 раненых в результате ударов авиации армии Израиля по сектору Газа.