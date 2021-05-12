СМИ: сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских городах

ТАСС, 12 мая. Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel .

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В частности, по сведениям издания, обстрелу подвергся город Ашдод. Информация о наличии пострадавших в результате обстрела пока не поступала.

Между тем, на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что сирены прозвучали также в городе Беэр-Шева.

Ранее боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 50 ракет в направлении Ашдода и еще 15 снарядов в направлении израильского города Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр еврейского государства.