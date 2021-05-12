Израильский военный погиб при обстреле из сектора Газа

ТАСС, 12 мая. Израильский военный погиб в результате ракетного обстрела, совершенного радикалами из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter . ​​​​​

В сообщении отмечается, что погибшему был 21 год. Свои соболезнования родным убитого в среду выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о пяти погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.