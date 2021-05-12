СМИ: Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС и прекращения огня до завершения масштабной операции. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

"Израиль уведомил страны-посредники, в том числе Египет, о том, что он не пойдет на краткосрочное перемирие и не примет режим прекращения огня до тех пор, пока не будут достигнуты цели масштабной операции против ХАМАС", - отмечает телестанция.

Ранее официальный источник в Каире сообщил ТАСС, что Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня. "Египет предпринимает усилия остановить эскалацию между палестинцами и израильтянами, - сказал он. - Осуществляются постоянные контакты как на двустороннем уровне [c каждой из сторон конфликта], так и с другими странами с целью скорейшей нормализации ситуации. Связь ведется на политическом уровне и на уровне безопасности". Планировалось, что две делегации службы египетской разведки направятся в ближайшее время в Газу и Тель-Авив.