Премьер Палестины: нормализация некоторыми странами отношений с Израилем поощрила агрессию

ТАСС, 12 мая. Нормализация некоторыми арабскими странами отношений с Израилем поощрила израильскую сторону продолжить агрессивные действия против палестинцев. Такое мнение выразил в среду премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Политика нормализации отношений с израильскими оккупантами, которая проводилась без каких-либо ответных шагов с израильской стороны, поощрила [оккупантов] продолжать свои действия [в отношении палестинцев] <...> Я призываю арабские страны выполнить свои обязательства по отношению к Иерусалиму и Газе", - цитирует палестинского премьера телеканал Al Jazeera.

Штайе также подчеркнул, что нежелание международного сообщества осудить действия Израиля "придает [этим действиям] легитимность", добавив, что палестинская сторона "требует обеспечить международную защиту сектору Газа".

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о пяти погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До "Авраамовых соглашений" у Израиля из арабских стран были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.