Армия обороны Израиля заявила об отсутствие жертв среди гражданских лиц в Газе

ТАСС, 12 мая. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил об отсутствии жертв среди гражданского населения в районах сектора Газа, где проводится операция ЦАХАЛ. Об этом он сказал в среду во время онлайн-брифинга для журналистов.

Армия "продолжит удары по военным целям в Газе", предупредил Конрикус. По его словам, "ликвидированы несколько лидеров радикалов, что является большим успехом". "Израиль со своей стороны действует так, чтобы максимально исключить возможные потери среди мирного населения. Хочу отдельно указать, что в результате наших ударов регистрируем ноль жертв среди гражданских [в Газе]", - сказал представитель Армии обороны Израиля.

"За последние дни по Израилю было выпущено 1 050 ракет из сектора Газа. 200 из них не долетели до Израиля. Это важно отметить, потому что ракеты упали в Газе и привели к ранениям местных жителей. Система "Железный купол" работает с 90-процентной эффективностью, она спасает жизни", - информировал он.