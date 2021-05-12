{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля заявила об отсутствие жертв среди гражданских лиц в Газе

По словам официального представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, "ликвидированы несколько лидеров радикалов, что является большим успехом"

ТАСС, 12 мая. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил об отсутствии жертв среди гражданского населения в районах сектора Газа, где проводится операция ЦАХАЛ. Об этом он сказал в среду во время онлайн-брифинга для журналистов.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Армия "продолжит удары по военным целям в Газе", предупредил Конрикус. По его словам, "ликвидированы несколько лидеров радикалов, что является большим успехом". "Израиль со своей стороны действует так, чтобы максимально исключить возможные потери среди мирного населения. Хочу отдельно указать, что в результате наших ударов регистрируем ноль жертв среди гражданских [в Газе]", - сказал представитель Армии обороны Израиля.

"За последние дни по Израилю было выпущено 1 050 ракет из сектора Газа. 200 из них не долетели до Израиля. Это важно отметить, потому что ракеты упали в Газе и привели к ранениям местных жителей. Система "Железный купол" работает с 90-процентной эффективностью, она спасает жизни", - информировал он.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
Полиция Греции применила слезоточивый газ против палестинцев у посольства Израиля
Демонстранты бросались камнями и палками, сообщил греческий телеканал ERT
Читать полностью